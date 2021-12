Buongiorno dalla Borsa 14 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

(-0,89%) e si attesta su 35.650,95 punti in chiusura; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 16.082,55 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 28.432,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 15.212,5 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,46%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,67%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,65%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,29% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,12%.Annunciati nel Regno Unito, pari a 4,2%, e, che si attesta su -49,8 unità. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.