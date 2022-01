Buongiorno dalla Borsa 3 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Parigi

materie prime

Intek Group

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.338,3 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,66%, chiudendo a 16.320,08 punti.Le Borse dioggi sono chiuse per festività., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,91%;avanza dello 0,95%. Anche la Borsa di Londra è chiusa per festività.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,28% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,79%.Si attende domani dalla Germania la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del Tasso della Disoccupazione. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI manifatturiero.