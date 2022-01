1 minuto in Borsa 4 gennaio 2022 - [video]

viaggi e intrattenimento

sanitario

spread

. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+3,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +133 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,20%.Tra lepiù importanti, pubblicato, pari a 5,2%, e, pari a 2,8%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dell'ISM manifatturiero. Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI composito.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 16.539 punti.