Buongiorno dalla Borsa 27 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,38%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 14.172,76 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -3,11% e chiude la seduta a 26.170,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,7%, terminando la sessione a 13.780,3 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Tonfo di, che mostra una caduta dell'1,59%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%; seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,86%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,07% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli, del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione domani.