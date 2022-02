1 minuto in Borsa 21 febbraio 2022 - [video]

Atlantia

Exor

oro

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,97%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,65%.Tra le materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.893,8 dollari l'oncia.Si attende domani dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. È previsto ancora domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori.Oggi la Borsa di New York è chiusa per festività, nel frattempo ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 13.921 punti.