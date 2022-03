1 minuto in Borsa 15 marzo 2022 - [video]

materie prime

chimico

spread

, che fanno un passo indietro.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1.18%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-3.00%).Sui livelli precedenti lo, si mantiene a +158 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1.92%.Tra ledi maggior peso,, pari a -21.4 punti.con valore pari a 0%. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Italia domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 13 096.5 punti.