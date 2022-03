Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.552,99 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 14.376,09 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,48%, terminando la sessione a 27.224,1 punti.riporta un guadagno dello 0,41%, terminando a 12.379,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%; piatta, che tiene la parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,47% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti.Si attende giovedì dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto venerdì.