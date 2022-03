Buongiorno dalla Borsa 25 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Pininfarina

, con ilin aumento dell'1,02%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 14.765,69 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 28.149,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 12.305,5 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Piatta, che tiene la parità; tentenna, che cede lo 0,24%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,96%.Pubblicato il PIL, in Spagna, dove il valore raggiunge 2,2% su base trimestrale, mentre si registrano 5,5% su base annuale. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice IFO, e dall'Unione Europea quella di M3.