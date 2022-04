Buongiorno dalla Borsa 11 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,40%; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 14.327,26 punti.porta a casa un calo dello 0,61%, con chiusura a 26.821,5 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 11.959,3 punti., che fanno un passo indietro.scende dello 0,87%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,2%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,92%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,41%.Nel Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,6%. In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,5%.Si attende domani dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW e dei Prezzi al Consumo.