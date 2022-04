Buongiorno dalla Borsa 12 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1.19%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 13 990.21 punti, in netto calo del 2.35%. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1.81% e archivia la seduta a 26 335 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3.67% e termina gli scambi a 11 520.2 punti., in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. In apnea, che arretra dell'1.67%; scivola, con un netto svantaggio dello 0.77%; tonfo di, che mostra una caduta dell'1.57%.Il settore, con il suo -2.10%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso del 2.49%.Pubblicato, pari a 7.3%, e, pari a -46 900 unità. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora questo pomeriggio.