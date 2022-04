Buongiorno dalla Borsa 19 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

New York

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

, chiudendo la giornata su 34.411,69 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 13.910,76 punti, in prossimità dei livelli precedenti.conclude in progresso dello 0,69%, archiviando la sessione a 26.985,1 punti.riporta un guadagno dello 0,37%, terminando a 11.691,5 punti., che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,72%; piatta, che tiene la parità; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,94%.Il settore, con il suo -3,83%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo del 6,21%.Domani, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa del PhillyFed degli Stati Uniti, in previsione sempre giovedì.