Notizie dal Forex 5 maggio 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro prende fiato nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0561 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0495. Peggiora la fiducia dell'economia della Zona Euro, nel mese di aprile, che è scesa a 105 punti.Il biglietto verde consolida il rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 129,95, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 130,37. Crescono oltre attese gli ordini dell'industria americana, con un incremento del 2,2%.La sterlina si stabilizza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2445 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,2367. Aumenta il deficit commerciale americano, che sale a 109,8 miliardi di dollari.L'euro consolida il rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 137,24, con la nuova area di resistenza vista a 137,61. Migliora il sentiment dei consumatori giapponesi nel mese di aprile, per la prima volta in sei mesi, in crescita a 33 punti.