Buongiorno dalla Borsa 8 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Generali Assicurazioni

, che porta a casa un guadagno dello 0,80% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.711,68 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,04%, terminando la sessione a 28.234,3 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,02% e archivia gli scambi a 11.935,6 punti.. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un -0,05%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,22%.Il settore, con il suo -1,01%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,31%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 0,7%. In Giappone, pubblicato il PIL, pari a -0,1%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.