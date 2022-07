Crisi di Governo, Anief denuncia tre priorità per scuola, università e ricerca

"Sarebbe importante chiedere domani al premiercosa pensa di fare della. Se ne parla sempre, se ne è discusso ma queste risposte ancora non sono quelle che l'Europa si aspetta". È quanto ha dichiarato il presidente di Anief,, alla vigilia del discorso del presidente del Consiglioalle Camere."Noi comechiederemmo al premier draghi di rispondere a: come gestire la fase transitoria sul precariato, come trovare le risorse per adeguare gli stipendi dell'inflazione dei dipendenti della scuola, dell'università e della ricerca e come garantire la sicurezza con nuovi spazi e con nuove aule", ha sottolineato Pacifico."Se lafosse sì sarebbe il migliore dei governi possibili – ha concluso – noi lo auspichiamo e continueremo a denunciare e acombattere per costruire unapiù giusta".