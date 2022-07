Buongiorno dalla Borsa 20 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,43%), che raggiunge i 31.827,05 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 12.249,42 punti. Ottima performance per(+2,67%), che archivia la giornata a 27.680,3 punti.allunga timidamente il passo dello 0,63% e chiude a 12.573,1 punti., colpiti da vendite sparse. Poco mosso, che mostra un -0,16%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%.Il settore, con il suo -1,88%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,55%.Nel Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 9,4%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PhillyFed. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.