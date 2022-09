Buongiorno dalla Borsa 2 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,46% a 31.656,42 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 12.274,63 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 27.650,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,88%, archiviando la giornata a 11.712,4 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,99%;avanza dello 0,40%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,50% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,46%.Tra glirilevanti, pubblicato, pari a 62.100 unità, e, pari a 5,4 Mld Euro. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati.