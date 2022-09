Buongiorno dalla Borsa 28 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,43%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 11.271,75 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,50% e chiude a 26.174 punti. Brilla, in aumento dell'1,94%, chiude a 11.175,1 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%; lettera su, che registra un importante calo dell'1,51%.Il settore, con il suo -4,51%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,19%.È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Domani, in Italia, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione.