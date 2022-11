Buongiorno dalla Borsa 21 novembre 2022 - [video]

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

Mediobanca

Seduta in calo per, che retrocede dello 0,88% e chiude a 27.105,2 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,24% e archivia la seduta a 10.401,8 punti., che fanno un passo indietro. Piccola perdita per, che scambia con un -0,23%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%; tentenna, che cede lo 0,27%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,16%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 6,34% sui valori precedenti.È previsto mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, di Vendita di Case Nuove, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PMI composito.