Il punto sulle commodities 21 novembre 2022 - [video]

Ribasso scomposto per l', che archivia la settimana con una perdita secca del 9,78%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un calo del 7,74%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 18,04%. Lo status tecnico del. L'acclarato dominio degli investitori ribassisti rende concreta una continuazione del trend negativo.Settimana negativa per il, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,49%. Lo status tecnico del, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 819,17. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,56%., mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 659,29, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.Settimana molto negativa per la, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,97%.del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 1.450,25.Composto ribasso per l', in flessione dell'1,14% sui valori dell'ottava precedente.. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.