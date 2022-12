Buongiorno dalla Borsa 6 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

FILA

A Wall Street, ilè in calo (-1,4%) e si attesta su 33.947,1 punti in chiusura; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.786,8 punti.riporta un guadagno dello 0,24%, terminando a 27.885,9 punti.allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 11.398,8 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un -0,11%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%;è stabile, riportando un moderato -0,08%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,58%. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,00% rispetto alla seduta precedente.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sempre domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione della Produzione industriale, e si attende dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.