Buongiorno dalla Borsa 9 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

suldello 0,55%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,22% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.amplia la performance positiva dell'1,18% e chiude a 27.901 punti.lievita dello 0,98% e archivia la seduta a 11.501,6 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%; poco mosso, che mostra un -0,13%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,07% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,26%.In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e dei Prezzi alla Produzione. Lunedì, nel Regno Unito, sarà pubblicata la Produzione industriale.