Buongiorno dalla Borsa 13 dicembre 2022 - [video]

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,58%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%.conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 27.954,8 punti.porta a casa un calo dello 0,66%, con chiusura a 11.323,7 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,27% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 2,52%.Pubblicato, pari a 10%, e, pari a 3,7%. Stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall'Italia.