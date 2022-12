Buongiorno dalla Borsa 19 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-0,85%) e si attesta su 32.920,46 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 11.243,72 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,05%, termina le contrattazioni a 27.237,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,51% e termina gli scambi a 11.124,7 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%; resta vicino alla parità(+0,18%); sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,57%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,13% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,59%.Si attende mercoledì dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e delle Scorte di Petrolio. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Si attende dal Regno Unito la diffusione del PIL, previsto giovedì.