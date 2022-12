Buongiorno dalla Borsa 28 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

RCS

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33 241.56 punti; al contrario, ilha perso l'1.48%, terminando la seduta a 10 822.51 punti.segna un mediocre calo dello 0.41%, terminando gli scambi a 26 340.5 punti. Ribasso per, in flessione dello 0.86%, termina le contrattazioni a 11 010.5 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0.78%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il settore, con il suo -0.69%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso del 2.24%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Sempre domani l'agenda della Spagna prevede la pubblicazione delle Vendite al Dettaglio, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio di M3.