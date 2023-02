Buongiorno dalla Borsa 8 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 12.728,27 punti.segna un mediocre calo dello 0,29%, terminando gli scambi a 27.606,5 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 11.853,5 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%;avanza dello 0,61%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,54%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,58% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.Domani nel pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.