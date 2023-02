Buongiorno dalla Borsa 14 febbraio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilin aumento dell'1,11%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 12.502,31 punti.conclude in progresso dello 0,64%, archiviando la sessione a 27.602,8 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 12.094,9 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Resta vicino alla parità(+0,05%); giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%; piatta, che tiene la parità.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,76% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,08%.Annunciati nel Regno Unito, pari a -12.900 unità, e, che si attesta su 3,7%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale.