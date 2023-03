Scuola, audizione di Anief in Senato su episodi di violenza nei confronti del personale

"Abbiamo chiesto al Parlamento non solo, ma unda rivolgere al Governo ed al Ministro, perché al di là delle recenti note o circolari, si ricominci su un, al lavoro svolto da tutti gli insegnanti e da tutto il personale della scuola". Lo afferma, Presidente del sindacato della scuolaa proposito dei recenti episodi di violenza., che è stata chiamata il Ministero del merito perché, appunto,. - sottolinea il sindacalista - Merita unche metta il bene comune e la creazione della cittadinanza del domani al centro del rapporto fra le famiglie, gli studenti, gli insegnanti, il personale amministrativo e gli stessi dirigenti scolastici"."Per fare questo, bisogna intervenire con, laddove c'è più bisogno, e bisogna anche dotare la scuola di unpermanente di esperti, che vadano a prevenire e ad individuare, come sentinelle, i primi sintomi di questo disagio prima che esploda. Un supporto psicologico per una categoria, quella degli insegnanti, che soffre del più alto gradi di burn-out nella pubblica amministrazione. Per fare questo servono risorse e", conclude Pacifico.