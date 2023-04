Buongiorno dalla Borsa 19 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Italian Exhibition Group

, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 13.091,79 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,18%, terminando le negoziazioni a 28.606,8 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,97% e chiude a 11.745,3 punti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%; piccola perdita per, che scambia con un -0,33%; poco mosso, che mostra un -0,01%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,92% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.Annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 10,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PhillyFed.