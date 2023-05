Buongiorno dalla Borsa 5 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Anche oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività (Children's Day) mentre Shenzhen, in flessione dello 0,82%, termina le contrattazioni a 11.180,9 punti.

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,86% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,37%, chiudendo a 12.982,48 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,6%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,68%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%.Apprezzabile rialzo (+1,94%) a Milano per il comparto. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.In Francia, il valore della Produzione industriale è -1,1%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati, previsto sempre questo pomeriggio.