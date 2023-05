Buongiorno dalla Borsa 11 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.531,33 punti; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 13.347,83 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,02% e archivia gli scambi a 29.126,7 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 11.140,4 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,68%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,84% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,50%.In. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi alla Produzione. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.