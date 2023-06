Buongiorno dalla Borsa 7 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 14.558,09 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,82% e termina gli scambi a 31.913,7 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,72%, termina le contrattazioni a 10.696,3 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%.Il settore, con il suo -0,80%, si attesta come peggiore del mercato. Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a 0,3%. Stamattina, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa del PIL.