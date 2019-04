Fineco

ENI

oro

Valori in leggero rialzo per la, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.Tra idi Milano, in evidenza(+2,89%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Sul mercato delle, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%.È previsto domani dall'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani, inl'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Produzione industriale.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al rialzo, mentre iltratta a 7.648,75 punti.