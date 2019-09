FTSE MIB

Mediobanca

Buzzi Unicem

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,56%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Sui livelli precedenti lo, si mantiene a +139 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.Tra lepiù importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,3%. È previsto lunedì dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Negli Stati Uniti ancora lunedì i mercati sono in attesa del PMI servizi.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.938,5 punti.