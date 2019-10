La stabilizzazione del personale ATA è per ANIEF fortemente discriminatoria

Ildella scuola pubblica (ATA) si sente ancora una volta tradito e non considerato, nonostante i tanti episodi di scuole chiuse e per carenza di personale.E' l’amara considerazione del, dopo avere presto atto che nel decreto legge salva-precari , approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, ", sebbene vi siano oltre 20 mila posti vacanti e disponibili, con un numero ancora più alto di lavoratori precari che hanno abbondantemente superato i 36 mesi di servizio minimi indicati dalla Commissione europea come soglia di accesso per l’immissione in ruolo"."Abbiamo calcolato che sul territorio nazionale, considerando pure l’organico di fatto,. Come è stato fatto in passato e ribadito nel 2015 con la Legge 107, che per loro non ha introdotto alcun piano straordinario, e nemmeno l’organico potenziato,. Nemmeno si copre il turn over" - commenta. "Siamo esterrefatti. Non va meglio per il personale di ruolo, per il quale si continua a non attivare il passaggio verticale, negando concorsi riservati e per titoli riservati, e prevedere negli organici i profili "as" e "c" mai attivati come posti ulteriori su potenziamento. E ai Dsga facenti funzione, dopo vent'anni di attesa, si concede un concorso riservato, ma per l’accesso si richiedono 3 anni di servizio limitati ad un arco di tempo troppo ristretto (a decorrere dal 2011/2012) e con i vincitori da immetteee in ruolo solo in subordine a quelli del concorso ordinario".