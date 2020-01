Scuola, il ministro Azzolina incontra i sindacati rappresentativi

Primo incontro tra i rappresentanti diministro dell'Istruzione nel secondo governo Conte.Il sindacato Anief, nel primo incontro dall'insediamento del ministro con i sindacati rappresentativi, è "intervenuta con un- ha dichiarato ai microfoni di Teleborsa, Presidente del sindacato - . Siamo convinti ancora oggi che, anche nel Milleproroghe abbiamo presentato alcune richieste di modifica,, ipotizzata e ora legiferata, anche per le graduatorie d'istituto per assumere di fatto quei precari che ogni anno vengono chiamati appunto dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.Cosa molto importante è. Ancora un altro problema che non è stato risolto è quello di chi ha il titolo, come il diploma di storia o altro titolo, entrato nei ruoli, ha superato l'anno di prova, ed è tuttavia ancora ad oggi a rischio licenziamento. Riteniamo che l'avvocatura debba esprime un parere chiaro su questa vicenda al fine di confermarli nei ruoli".Secondo Pacifico, poi, ", che è stato escluso, a parte i lavoratori delle cooperative, dal processo di stabilizzazione e che quindi ha bisogno di un piano di assunzione, anche nei profili quelli mai attivati previsti dalle norme contrattuali, che sono più di 20.000 posti. Un personale ata che dovrebbe essere assunto anche su posti di potenziamento, così come avvenuto per il personale docente, per sviluppare la squadra e l'autonomia.: ci vogliono organici innanzitutto che vengano tarati per le esigenze del territorio delle scuole e organici che tengano conto di un'armonizzazione tra organico di fatto e organico di diritto, cioè tra quella finzione che ancora oggi porta più di 200 mila supplenti della scuola ad essere chiamati ogni anno per fare funzionare le nostre scuole in realtà su posti che dovrebbero essere dati nei ruoli, quindi non basta solo utilizzare quota 100".Sono tante quelle proposte che ha presentato Anief in un documento articolato, conclude il sindacalista, abbiamo anche allegato le proposte di modifica al Milleproroghe,che ci continuano a chiedere consulenza e ci continuano a chiedere di essere ascoltati ogni giorno dalla politica, perché sono persone che lavorano per lo Stato e hanno diritto anch'essi ad essere stabilizzati e avere una vita dignitosa come la Costituzione prevede".