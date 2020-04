Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

It Way

A New York, forte calo del(-1,69%), che ha toccato 21.052,53 punti; sulla stessa linea, ilha perso l'1,41%, terminando la seduta a 7.528,11 punti. Balza in alto il(+4,24%); in lieve ribasso l'(-0,68%)., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Effervescente, con un progresso del 3,76%; in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,65%; incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,35%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +5,05% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,28%.Pubblicati gli Ordini dell'Industria della Germania, pari a -1,4%. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale, e dall'Italia quello delle Vendite al Dettaglio. In Giappone mercoledì i mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core.