Covid-19: i sindacati rappresentativi incontrano il comitato tecnico scientifico

Ilè stato al centro dell"Un'occasione importante – spiega il– per porre tutte le domande necessarie e sollevare osservazioni in merito alle disposizioni per la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza e lo svolgimento degli esami di Stato".Un confronto avvenuto dopo la"Venerdì scorso – spiega Pacifico – sono state consegnate altutte le proposte di Anief in merito al tema in oggetto e allo stesso, sempre che l'andamento della curva epidemiologica lo consenta, in ogni parte del territorio nazionale". E proprio sul fronte maturità si concentrano, in questo periodo, i timori di studenti e insegnanti. "Come Anief – afferma Pacifico – abbiamo ricevuto in questi giorniL'attenzione dell'Anief – assicura il presidente del sindacato – è molto scrupolosa sul rispetto di tutte le regole per la salute degli studenti e dei lavoratori".Ai microfoni di Teleborsa Pacifico, in qualità di presidente nazionale Udir, solleva preoccupazioni anche in merito allaDi fronte alla concreta possibilità di dovere operare gli esami di Stato in presenza, anche solo per gli orali e con tutte le misure necessarie di carattere sanitario, e nella prospettiva di riaprire le scuole da settembre,, come si è ragionevolmente fatto per i sanitari, gli amministratori sanitari e le cariche politiche e istituzionali a tutti i livelli". In particolare – afferma Pacifico –evidenziando come risulterà difficile, pur dopo aver messo in essere tutti gli accorgimenti di sicurezza, con i mezzi e le strutture di cui dispongono e disporranno le scuole, risalire alle origini e alla diffusione di eventuali casi di contagio all'interno della comunità scolastica, visibilmente numerosa e composita, tra alunni di diverse fasce d'età, docenti, personale Ata, famiglie, fornitori, interlocutori territoriali". Questo anche alla luce – sottolinea il presidente del sindacato – "delRiguardo allaPacifico sottolinea la necessità di "avere un occhio di riguardo per il personale perchéPer sanificare – spiega – occorrono delle competenze specifiche per le quali i collaboratori scolastici non sono stati reclutati."non tanto nella gestione dei dati personali – afferma Pacifico – ma ad esempio per quanto riguarda la rilevazione della temperatura negli studenti". Tra le problematiche emerse nel corso dell'incontro anche "l'assenza nel contratto del personale delle figure del re del– spiega Pacifico – non è obbligatorio nelle scuole sotto i 200 dipendenti"."Ci sono dei grossi problemi da affrontare e noi siamo pronti, non ci vogliamo sottrarre a questo compito però è nostro dovere sottolineare che c'è tanta preoccupazione e tanto malumore. Speriamo – conclude il presidente Anief-Udir – che il comitato ci ascolti, siamo pronti a continuare questo dialogo ma senza barattare la sicurezza dei lavoratori e dei dirigenti scolastici".