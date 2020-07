1 minuto in Borsa 1 luglio 2020 - [video]

Nexi

Atlantia

petrolio

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,84%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,85%.Nel comparto energetico, giornata di forti guadagni per il, in rialzo dell'1,71%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 47,4 punti, e, pari a 6,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 10.097,5 punti.