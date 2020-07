Buongiorno dalla Borsa 16 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.870,1 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 10.701,68 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,76% e chiude a 22.770,4 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,87% e termina gli scambi a 13.734,1 punti., che fanno un passo indietro. Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,72%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,46%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Il settore, con il suo -0,93%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita dello 0,00% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 0,2%, e, pari a -28.100 unità. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.