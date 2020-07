Buongiorno dalla Borsa 17 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Fullsix

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,50% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,70%, terminando la seduta a 10.626,46 punti.segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 22.696,4 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -5,37% e termina gli scambi a 12.996,3 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,71% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,57%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. È previsto ancora stamattina dall'Italia l'annuncio del Fatturato industriale.