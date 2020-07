Buongiorno dalla Borsa 23 luglio 2020 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 10.870,75 punti.segna un mediocre calo dello 0,58%, terminando gli scambi a 22.751,6 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,89%, terminando la sessione a 13.657 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%;avanza dello 0,26%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,94%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,15%.Lunedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice IFO, e dall'Unione Europea quella di M3. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.