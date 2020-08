Scuola riapre a settembre, Anief commenta il protocollo discusso al Ministero

Somministrazione dei test sierologici al personale scolastico e a campione agli alunni, sempre comunque su base volontaria, ma anche il rispetto di tutte le indicazioni necessarie per ripartire riducendo al minimo i rischi di contagio con un'attenzione particolare al distanziamento sociale. Questi i punti fermi emersi dallache, in prospettiva dell'avvio dell'anno scolastico, le cui lezioni riprenderanno per tutti il 14 settembre, ha visto un"Le organizzazioni sindacali si sono confrontate con iln merito al nuovo protocollo di sicurezza per aprire le scuole a settembre. È un protocollo che, alla luce dell'introduzione delle nuove norme, – ha commentato il– dà delle indicazioni precise rispetto allepubblicate nei giorni scorsi e vuole essere coerente anche con lerelative al percorso 0-6 e all'necessario per affrontare il tema del rischio contagio in maniera più sicura sia per gli studenti che per i lavoratori".Sul fronte dei test Pacifico ha spiegato che "tutto il personale potrà, in maniera volontaria, essere sottoposto a unprima dell'inizio della scuola ed entro la prima settimana di settembre. Inoltre saranno effettuati, sempre in maniera volontaria, dei test a campione anche agli studenti". La somministrazione dovrebbe partire dalla seconda metà di agosto in tutte le scuole che cominceranno il 1 settembre le attività di recupero degli apprendimenti mentre, in tutte le altre scuole, si cominceranno i test il 1 settembre. In caso di test sierologico positivo l'assenza del personale a scuola sarà assimilata alla quarantena, con le tutele del caso.Altro tema centrale è quello dei banchi. Ilha indetto unaun bando europeo, che dovrebbe garantire ladi tipo moderno entro l'inizio delle lezioni. "Il commissario Arcuri – ha affermato Pacifico – dovrebbe dotare le scuole deie di tutte quelle attrezzature che sono state ordinate dai dirigenti scolatici per cercare di mantenere il più possibile ilimposto dal Comitato tecnico-scientifico. Il rispetto di queste norme è importante e ha portato a collocare l'Italia come ultimo Paese per numero di contagi negli ultimi 4 giorni. Per la prima volta un primato positivo anche se siamo in fondo alla classifica".In vista della riapertura delle scuole l'appello del presidente dell'Anief è, inoltre, quello di prestare attenzione eperché "la prevenzione è la prima arma che abbiamo per evitare un nuovo lockdown".