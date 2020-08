Buongiorno dalla Borsa 26 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,21%; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 11.721,81 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 23.290,9 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 13.669,4 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,33%; piccola perdita per, che scambia con un -0,63%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,61%. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,48%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che degli Ordini beni durevoli. Domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.