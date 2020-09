Buongiorno dalla Borsa 17 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.032,38 punti; al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 11.247,6 punti, in netto calo dell'1,67%.segna un mediocre calo dello 0,67%, terminando gli scambi a 23.319,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,01% e chiude a 13.011,3 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,36%; vendite su, che registra un ribasso dello 0,92%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,74%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 5,24%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.