Covid-19: didattica a distanza in alcune regioni Anief chiede il contratto

Dov'è ilE, ancor di più, quello allaQuestoo - in cerca di una risposta quanto mai urgente - lanciato a gran voce dal Presidente ANIEFIn scia alla preoccupante risalita della curva dei contagi nel nostro Paese, "in tre Regioni è iniziato ile ci sono state novità anche per la: in particolare inoltre allache ha già chiuso le scuole e forse dovrebbe quelle dell'infanzia a partire dal prossimo lunedì. Ed è proprio qui che sta lche dobbiamo assolutamente risolvere", incalza Pacifico. "In questo momento ognista procedendo in, penalizzando l'autonomia agli istituti, senza un deciso intervento da parto dello Stato".Si continuano a sommare problemi senza però mai risolverli. "Prima - prosegue il Presidente ANIEF - la criticità era rappresentata daadesso il focus si è spostato sull'incapacità diNoi da giorni chiediamo al Ministro dell'Istruzione Azzolina di aprire un tavolo per una contrattazione integrativa e disciplinare laMai come ora, infatti, servono regole chiare perchè quella che era partita come una emergenza, dunque destinata a risolversi in un periodo di tempo relativamente breve, si protrarrà, purtroppo, in scia al preoccupanteNon c'è più tempo. "Bisognare investire sui trasporti, ospedali, specie al Sud dove molte realtà ospedaliere sono già in sofferenza, conclude Pacifico, sottolineando che "al momento questo è un Paese che va a due velocità, mentre serve unache dia disposizioni chiare nel rispetto di una normativa da aggiornare al più presto per affrontare al meglio questo nuovo momento di criticità che nessuno si augurava ma è di