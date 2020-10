Scuola, Anief presenta le sue proposte sul reclutamento dei docenti

Sono in corso le prove delche dovrebbero servire per portare in ruolo più di 30mila nuovi insegnanti il prossimo anno. "Noi - ha sottolineato- riteniamo che comunqueperché innanzitutto non risolvono il problema del precariato". Lo abbiamo detto più volte e quindi "siamo invecedel sistema di reclutamento".- aggiunge -: "siamoper chiedere un sistema di reclutamento, o come il passato che vada a riaprire la graduatoria ad esaurimento o trovi una soluzione attraverso il proseguimento delle assunzioni delle graduatorie d'istituto o, invece trasformi questo concorso straordinario da una prova selettiva - visto che già abbiamo le selezioni con i concorsi ordinari - ad una prova invece che porti a ogni anno andare a permettere che a 36 mesi di servizio di inserirsi in queste graduatorie che sono utili per le immissioni in ruolo quando sono esaurite le gare. E quindi trasformare la selezione in una graduazione delle posizioni e, quindi per titoli, anche in base a questa prova che viene fatta, ma che non escluda nessuno e che vada a permettere dicon 36 mesi, ogni anno, attraverso anche parallelamente a dei corsi universitari che diano l'abilitazione, ovviamente previo superamento dell'esame finale, a chi dopo anni insegna nelle nostre scuole".Per noi - conclude Pacifico - "questa è la, più normale, più ragionevole rispetto anche a quello che ci chiede l'Europa, Questo porteremo quindi al tavolo con il ministro per cercare finalmente didella scuola italiana".