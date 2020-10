Scuola, Azzolina incontra i sindacati. Anief propone un patto in 15 punti

, ha incontrato oggi in videoconferenza ilrivolgendo lo sguardo all’istruzione del futuro, messa alle corde dall’emergenza pandemica: “l’istruzione è di tutti e tutte le parti sociali hanno quindi il diritto di occuparsene” - ha detto il sindacalista -. "Abbiamo preparato una memoria con: reclutamento, organici, edifici, mobilità, concorsi, formazione, sostegno, rinnovo del contratto, precari, Recovery Fund”."È bene che ci sono 25 mila posti in deroga che verranno trasformati in organico” di diritto, è una battaglia di Anief che ha fatto sempre da sola nei tribunali con i suoi legali: “se la cifra sarà confermata è un primo passo - ha sottolineato Pacifico -. I posti in deroga sono” oltre “70 mila ed è solo un primo passo, perché gli alunni con handicap sono” costantemente “aumentati nel corso degli ultimi 15 anni: sono 8 mila in più ogni anno. Quindi questi posti sono tutti da trasformare in organico di diritto”.Il sindacalista autonomo ha ribadito “che per non essere oggetto delle sanzioni dell’Europa, l’unica modalità è quella di. Noi siamo per la strada che ha scelto anche il Parlamento nel 2008 e nel 2012: quella di riaprire le GaE. Trasformare questo concorso da selettivo in una graduazione delle posizioni da realizzare ogni anno, così da assumere tutti i precari e corsi abilitanti e sul sostegno aperti a tutti, anche a distanza”.“Noi - ha concluso Pacifico -. Aspettiamo che questo tavolo parta” il prima possibile, “per cominciare a presentare delle proposte da inserire nella prossima Legge di Bilancio, non questa, come provvedimenti normativi. Altrimenti,, e avremo il tempo-scuola ridotto”.Assistenti tecnici, ff Dsga, ataPacifico ha ricordato che “negli ultimi mesi, per fronteggiare le esigenze derivanti dall’emergenza Covid19, “ne abbiamo aggiunti mille: bisogna confermarli in organico di diritto negli istituti comprensivi e dotare ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico”. Perché è davvero troppo “importante la digitalizzazione delle scuole” e collocare delle risorse umane indispensabili per attuarla” e penare a coprire tutte le scuole. Per i Dsga FF. serve un percorso ad hoc per confermarli nei ruoli che esercitano, per gli ata la revisione dei profili professionali.Rinnovo contratto e assunzioniSul rinnovo del contratto e il problema degli stipendi, il presidente nazionale Anief è categorico: “Speriamo che ci siano” almeno “180 euro di aumento”. Sul problema delle assunzioni a tempo indeterminato e “dell’accesso ai ruoli” ha evidenziato che “abbiamo dei docenti ma non li abbiamo per stabilizzarli”. C’è inoltre “il problema dei Dsga facente funzione che ancora non si riesce a risolvere”. A questi vanno aggiunte le indennità per rischio biologico.Rischio biologicoE che dire del “rischio biologico per Ata e docenti, perché è quel personale che è costretto ad andare a scuola perché la legge lo impone”. Infine, specificatamente per la scuola primaria, il sindacalista autonomo ha detto che “bisogna avere più personale”, perché sono forti le esigenze, per le sostituzioni, le compresenze e i docenti specializzati che latitano: “il Governo deve capire”. Ci vogliono nuove regole per finestre sulle pensioni anticipate.MobilitàSecondo il leader dell’Anief, “il blocco di 5 anni è stato inserito per due anni, adesso dal 2019 è stato introdotto di nuovo. È un blocco imposto in un momento in cui l’Italia è bloccata” e i lavoratori in questo modo “non possono ricongiungersi alla famiglia”. Anche questo paletto “nella prossima Legge di Bilancio deve essere tolto”.Recovery FundA proposito dei fondi che la Commissione Ue presto si accingerà a consegnare ai Paesi membri impegnati nella ripresa, “è importante da parte del Governo – dice Pacifico - parlarne e prendere degli impegni sui 15 miliardi da destinare alla scuola. Sarebbe cosa opportuna”.Didattica a distanza“Anief ci sarà sempre per trattare la Dad. Quando abbiamo firmato avremmo voluto molti più giorni per rifletterci. Ed è stato il testo migliore in quel momento, il lunedì si sarebbe partiti con la Dad per il 75%. Spero che il testo possa essere migliorato, ma se gli altri” sindacati non firmano ritorneremo all’anarchia della primavera scorsa seza regole per docenti e famiglie, e senza tutele per i lavoratori”."È responsabilità di tutti noi - conclude il Presidente Anief - lavorare oggi insieme e con impegno per ripensare e costruire la scuola di domani superando anche quei ‘limiti’, soprattutto mentali, con cui finora abbiamo visto e vissuto la scuola. 