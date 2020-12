Scuola, Anief interviene all'assemblea del Partito Democratico "La Scuola prima di tutto"

Il tempo scuola, gli organici, il reclutamento dei precari e la valorizzazione professionale. Queste le quattro linee guida fondamentali sulle quali intervenire evidenziate dain occasione dell'"Nell'intervento durante l'assemblea abbiamo sottolineato quali sono per Anief le urgenze per risolvere i problemi della scuola vista anche la possibilità di poter intervenire con le risorse non solo nella Legge di bilancio ma anche quelle future del Recovery Plan" ha affermato il"Certamente – ha spiegato Pacifico – bisogna partire dalche deve andare a rivedere il percorso obbligatorio dai 3 ai 18 anni in maniera tale da andare a ridurre il più possibile il gap dei Neet ma anche di assicurare quella formazione permanente nella riconversione professionale per i lavoratori o per chi cerca un lavoro. È importante avvicinare gli studenti all'università ma anche gli studenti al mondo del lavoro. Il tempo scuola deve, inoltre, prevedere l'insegnamento per moduli nella scuola elementare. Questo tema si collega a quello degli organici. Bisogna fare una, non è più pensabile di fare cassa con il personale che viene tagliato. Bisogna rivedere gli organici e assegnarli in base all'unico criterio vigente cioè le esigenze del territorio".Tra i problemi della scuola il leader del giovane sindacato ha posto l'accento anche sul"la cui soluzione attraverso un recupero dei plessi, – ha detto Pacifico – diventa ancora più urgente alla luce dell'emergenza Covid-19".Sul fronte del personale, per l'Anief , le problematiche riguardano il. "Sul reclutamento Anief ha le idee chiare ma le aveva anche il Partito democratico nel 2008 e nel 2012 quando – ha proseguito il sindacalista – fece riaprire le graduatorie ad esaurimento. Questo noi chiediamo insieme alla riapertura dei concorsi per titoli e servizi, alla luce di quello che ci dice l'Europa. L'Italia può, infatti, sfuggire alle regole sulla stabilizzazione dei precari se inserisce i precari in un doppio canale di reclutamento. Altrimenti si violano le norme comunitarie". Parlando di valorizzazione del personale Pacifico ha evidenziato come "il Covid ci ha fatto capire che chi insegna deve andare a scuola perché la didattica a distanza non può supplire la didattica in presenza. E allora – si chiede il presidente del sindacato – perché difronte a questo rischio non riconoscere un'indennità di rischio biologico? Come abbiamo ribadito in più sedi riteniamo importantissimo. È necessario, inoltre, riconoscere a chi insegna nelle nostre scuole un burnout rispetto a un problema che abbiamo: la classe insegnante più vecchia al mondo. Dobbiamo consentire, quindi, dellee nel contratto. Per noi queste sono linee guida fondamentali. In queste ore – ha concluso Pacifico – si sta votando lae speriamo che già da lì venga qualche segnale".