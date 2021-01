Personale ATA, avvio aggiornamento terza fascia del nuovo concorso DSGA e dei passaggi verticali

Durante l'ultimo, il sindacato della scuola, perché questo è l'anno deld'istituto per i collaboratori scolastici e per il personale amministrativo."Un rinnovo molto importante perché riguarda migliaia di domande e migliaia di posti che ogni anno vengono dati in supplenza", afferma il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, ricordando che il, "Anche quando queste supplenze sono brevi e saltuarie e non arrivano al 30 giugno o al 31 agosto - sottolinea - hanno diritto a quel contributo accessorio che deve essere dato al personale ATA, quasi 65 euro al mese che la Cassazione ha stabilito debbano essere corrisposti".Si è parlato anche delper Direttori dei servizi generali amministrativi (), con la possibilità di essere assunti anche in regioni diverse, e di, cioè da un profilo di assistente tecnico-amministrativo al profilo di Dsga. "Su questo punto Anief è stata chiara: bisogna permettere di partecipare a chiunque abbia più di 36 mesi di servizio altrimenti lo Stato si priva di più di duemila Dsga facente funzione che da anni hanno maturato un'esperienza", ribadisce il leader del sindacato."Anche per la terza fascia delleabbiamo chiesto che siano, non legate alle scuole, che siano, non sia permesso più l'inserimento in coda fra una provincia e l'altra e che vengano"."Abbiamo chiesto che iriguardinoscolastico e assistente tecnico-amministrativo e venganodal contratto di coordinatore dei collaboratori scolastici o delle segreterie"."Tutte proposte - conclude il Presidente dell'Anief - che tengono adsenza dimenticare le tutele giurisdizionali che Anief porterà sempre avanti".Continuano intanto ipromossi dal sindacato Anief: oggi,, sarà la volta del, con due incontri telematici che avranno luogo nel pomeriggio, uno su, tenuto da Cristina Dal Pino (accessibile da https://attendee.gotowebinar.com/register/308669610124068363), l’altro su, tenuto da Martino Todaro (al seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/3814193054939107595).