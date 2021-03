Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,71%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 12.866,99 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 29.174,2 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,56% e archivia la seduta a 13.606 punti., colpiti da vendite sparse. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,43%; piccola perdita per, che scambia con un -0,45%;scende dello 0,90%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -4,77%. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,98%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Mercoledì, sempre nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione ancora mercoledì.